Инвестиции в логистику РФ переориентируют на Восток

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) представил второй антисанкционный пакет предложений по поддержке контейнерного рынка. Об этом 3 июня пишет газета «Деловой Петербург».

Новые инициативы предполагают обновление программы по созданию российской опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) с переориентацией на восток страны. Это означает, что часть инвестиций будет перенаправлена с Северо-Запада на Дальний Восток.

Комментируя данную меру, независимый эксперт в сфере логистики Александр Тысячников отметил, что такие шаги будут способствовать восстановлению баланса.

«За прошедшие 15–20 лет в развитие портовой инфраструктуры Северо-Запада вложили больше, чем нужно», — сказал он в беседе с изданием.

Эксперт объяснил, что еще до возникновения логистических трудностей из-за санкций грузопоток, проходящий через регион, полностью не заполнял новые или расширенные терминалы. Поэтому вложенные в развитие портового комплекса инвестиции оказались не востребованы с учетом сложившихся в регионе условий.

Правительство уже одобрило инициативу ЕСП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербург отодвинут от сети российских логистических центров».