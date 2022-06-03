Реклама
Прямой эфир

Инвестиции в логистику РФ переориентируют на Восток

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразийский союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) представил второй антисанкционный пакет предложений по поддержке контейнерного рынка. Об этом 3 июня пишет газета «Деловой Петербург».

Транспортный узел: российская логистика смотрит на Восток
Отрасль должна обеспечить бесперебойную работу экономики в период изменений

Новые инициативы предполагают обновление программы по созданию российской опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) с переориентацией на восток страны. Это означает, что часть инвестиций будет перенаправлена с Северо-Запада на Дальний Восток.

Комментируя данную меру, независимый эксперт в сфере логистики Александр Тысячников отметил, что такие шаги будут способствовать восстановлению баланса.

«За прошедшие 15–20 лет в развитие портовой инфраструктуры Северо-Запада вложили больше, чем нужно», — сказал он в беседе с изданием.

Эксперт объяснил, что еще до возникновения логистических трудностей из-за санкций грузопоток, проходящий через регион, полностью не заполнял новые или расширенные терминалы. Поэтому вложенные в развитие портового комплекса инвестиции оказались не востребованы с учетом сложившихся в регионе условий.

Правительство уже одобрило инициативу ЕСП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Петербург отодвинут от сети российских логистических центров».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022