В онлайн-кинотеатре KION вышел новый комедийный сериал «Нереалити»

В онлайн-кинотеатре KION вышел новый комедийный сериал о границах между реальностью и реалити-шоу «Нереалити» с Ольгой Дибцевой, Николаем Фоменко и Ингой Оболдиной в главных ролях, а 15 мая на телеканале «Ю» в эфире появился выпуск проекта «ДОМ-2» с участием актрисы Ольгой Дибцевой.

Для продвижения сериала ТВ-продакшн «Солярис Промо Продакшн», команда телеканала «Ю» (входит в группу компаний «МЕДИА1») и онлайн-кинотеатр KION представили актрису Ольгу Дибцеву на лобном месте в качестве новой участницы проекта. Актриса сериала «Нереалити» решила попробовать свои силы не только на съемочной площадке комедийного сериала, но и в настоящем реалити-шоу. Участники проекта «ДОМ-2» быстро узнали актрису и начали задавать ей вопросы о том, как она попала на шоу — Ольга Дибцева призналась, что она не новая участница, а актриса нового сериала KION «Нереалити».

Целями посещения реалити-шоу было знакомство Ольги с проектом «ДОМ-2», а также специальный показ трейлера «Нереалити» участникам «ДОМа-2». Участники не оставили без внимания посещение проекта главной героиней и не раз в течение недели обсудили в эфире приход Ольги Дибцевой.

«Ю» и «МУЗ-ТВ» поддержали эфирное событие, объявив «День Нереалити» на официальных сайтах www.u-tv и www.muz-tv.ru и в соцсетях.

Суммарный охват рекламной кампании «Нереалити» в Digital «Ю» и «МУЗ-ТВ» составил 4,3 млн человек. За один день активность собрала более 12 тыс. реакций (лайк, комментарий, репост) и более 8 тыс. переходов на страницу шоу.

Все серии комедийного сериала «Нереалити» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах KION.