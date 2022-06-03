115 тыс. жителей Японии рекомендовали срочно эвакуироваться из-за ливней

115 тыс. жителей префектуры Окинава южной части Японии рекомендовано срочно эвакуироваться из-за сильнейших ливней. Осадки могут спровоцировать схождение оползней. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил телеканал NHK со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что указ касается нескольких районов столицы префектуры города Наха.

Мощнейшие ливни идут с начала этой недели. 31 мая рекомендацию об эвакуации получили 360 тыс. жителей префектуры.

В августе прошлого года 139 тыс. жителей японского Кюсю получили сообщения об эвакуации из-за тайфуна «Лупит». Скорость ветра составила тогда 108 км/ч.