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На столичный регион обрушились дожди

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Сильные дожди прошли в столичном регионе. В Балашихе сильно затопило подъезд. С трудом люди могут добраться до дома и в Железнодорожном. Городские службы в Москве перевели на усиленный режим работы из-за непогоды, передает телеканал «Известия». На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. По прогнозам синоптиков, до 10 часов 3 июня местами по Москве сохранятся дождь, гроза, град, порывы ветра до 15 м/с. В МЧС рекомендуют водителям быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать внезапных маневров. А пешеходам — быть внимательнее, не укрываться под деревьями, обходить стороной шаткие конструкции.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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