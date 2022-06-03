Недодефолт

Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC, функционирует при Международной ассоциации свопов и деривативов, ISDA) заявил о наступлении кредитного события по еврооблигациям Минфина РФ с погашением 4 апреля 2022 («Россия-2022»). Кредитное событие, как ни странно, довольно курьезное, так как России вменяют неуплату процентных расходов на мизерную (в масштабах экономики) сумму в $1,9 млн. Для сравнения, размер апрельского платежа по этому выпуску еврооблигаций составлял $564,8 млн, а в целом совокупный долг по еврооблигациям Минфина РФ по состоянию на 1 апреля был эквивалентен $39 млрд.

Для начала следует пояснить, что это за комитет и какую функцию он выполняет. На глобальном долговом рынке есть инструменты, которые позволяют инвесторам управлять различными видами рисков, присущих тем или иным облигациям. Для управления кредитным риском, то есть риском дефолта — неисполнения эмитентом облигации своих обязательств по бумаге — предназначен «кредитный дефолтный своп» (CDS), который часто называют «страховкой от дефолта».

Покупатель свопа уплачивает разовую или регулярную премию продавцу CDS, который обязуется погасить долг по облигации в случае наступления кредитного события. Например, покупатель еврооблигаций Минфина РФ мог дополнительно приобрести «CDS на Россию» как страховку от дефолта по этим бумагам. Инвестор при этом уменьшает размер своего потенциального дохода, так как у CDS есть своя цена, которая зависит от кредитного качества эмитента. Но покупая CDS, инвестор существенно снижает возможные потери в случае дефолта по облигации: продавец CDS должен компенсировать покупателю страховки эти потери. В этой схеме нужна третья сторона, которая зафиксирует наступление кредитного события. Эту функцию и выполняет Комитет по определению кредитных деривативов (CDDC). Решения комитета относительно кредитных событий являются триггером для осуществления расчетов между продавцами и покупателями CDS на облигации тех или иных эмитентов.

Поясню, откуда взялась эта мизерная сумма недоплаты в $1,9 млн. Плановая дата платежа по выпуску «России-2022» наступала 4 апреля, но зарубежные держатели облигаций получили выплаты только через месяц — в начале мая. Напомню, что в начале апреля Минфин США заблокировал использование Россией замороженных международных резервов для выплат по внешнему долгу, то есть урезал возможности временной лицензии OFAC, в соответствии с которой зарубежная финансовая инфраструктура обрабатывала эти выплаты. Если в марте лицензия OFAC позволила Минфину РФ использовать замороженные долларовые активы для обслуживания евробондов, то в апреле эту опцию США убрали, с тем чтобы Россия использовала другие источники валюты, а не замороженные средства.

В начале апреля Минфин РФ не сделал платеж за счет иных источников валюты, поэтому наступил 30-дневный «льготный период», в течение которого заемщик может осуществить выплаты по долгу, и эта просрочка платежа не будет признана дефолтом. До последнего не было понятно, будет ли Минфин РФ использовать иные источники валюты для обслуживания внешнего долга или же ограничится платежами в рублях. Но 29 апреля Минфин РФ сообщил, что осуществил платеж в соответствии с документацией: использовал иные источники валюты и тем самым сдвинул дату возможного дефолта в неопределенное будущее.

В начале мая зарубежные держатели евробондов сообщили о получении средств, но обратили внимание, что Минфин РФ не перечислил им проценты, которые следовало начислить за апрель, то есть за время «льготного периода». Эмиссионная документация предусматривала продолжение начисления процентов на основную сумму долга до момента полного погашения, поэтому отсутствие $1,9 млн процентов за время «льготного периода» и стало формальным поводом для заявления Комитета о наступлении кредитного события — дефолта.

Сегодня Минфин РФ оперативно отреагировал на эту новость, сообщив, что готов к урегулированию претензий инвесторов, рассчитывающих на дополнительные проценты по евробондам «Россия-2022».

Каких-либо серьезных юридических последствий от этого кредитного события я не ожидаю из-за незначительного размера «просроченной» суммы: чтобы кредитное событие повлекло за собой кросс-дефолт, то есть признание дефолта по всем выпускам еврооблигаций России, нужно, чтобы минимальный размер невыплаченной суммы был более $75 млн. А тут речь всего о $1,9 млн.

Следующие платежи по еврооблигациям Минфина РФ предстоит осуществить 23 и 24 июня. Лицензия OFAC перестала действовать в конце мая, поэтому ведомство разрабатывает альтернативный механизм расчетов по еврооблигациям, который по своей сути будет аналогом текущей схемы платежей за российский газ в рублях, только «в обратном порядке».

Зарубежные инвесторы, которые захотят получить выплаты по бумагам, откроют валютный и рублевый счета в российском банке, при этом предполагается отсутствие ограничений на сумму перевода средств за рубеж. Но не исключено, что часть зарубежных держателей бумаг снова обратятся в Комитет CDDC, который опять признает это как отступление от эмиссионной документации, а значит, дефолтом. Но на фоне уже введенных внешних ограничений и санкций этот возможный дефолт, если он всё же будет зафиксирован, не окажет на нашу экономику нового существенного дополнительного негативного влияния.

Автор — ведущий аналитик долгового рынка «Открытие Инвестиции»

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