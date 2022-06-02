Звезду с башни Казанского кремля снимут для реставрации

Реконструкцию Спасской башни Казанского кремля невозможно завершить без реставрации ее главного символа — золотой звезды. В ближайшее время ее снимут и передадут мастерам, рассказал ИА «Татар-информ» руководитель республиканского комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

По его словам, звезда на башне сильно износилась, в ветхое состояние пришли и крепления. Реставраторы вернут ей первоначальный облик и покроют специальным защитным составом.

«Мы понимаем, что будет общественный резонанс, но тем не менее не можем обойти и вопрос реставрации звезды на Спасской башне из-за ее аварийного состояния», — заявил Гущин.

Реставрацией займется одна из татарстанских компаний, имеющая допуск к работам на объектах культурного наследия. Сколько времени займет восстановление, пока неизвестно, но по завершении звезду вернут на свое место.

Пятиконечная звезда появилась на Спасской башне в 1963 году. Ее габариты по лучам достигают 2,7 м, а общая высота конструкции со шпилем — 2,9 м. Одновременно со звездой установили и электромеханические часы, сейчас они тоже нуждаются в реставрации.

До 1917 года Спасская башня была увенчана двуглавым орлом. Его демонтировали после Октябрьской революции.

Реставрация звезды является частью масштабного проекта реконструкции Спасской башни, который стартовал в феврале 2022 года. Подвижки грунта и подземные воды привели к трещинам в фундаменте и стенах, поэтому в первую очередь специалисты начали с противоаварийных работ.

Спасская башня была построена в 1556–1562 годах псковскими мастерами под руководством Постника Яковлева и Ивана Ширяя. Является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.