Кириенко, Захарова и Проценко вручат призы лауреатам Национальной премии интернет-контента

2 июня на площадке Music Media Dome состоится торжественная церемония награждения победителей Национальной премии интернет-контента.

Она будет вручаться впервые за создание социально значимого интернет-контента: проектов о культуре, истории, волонтёрстве, благотворительности, образовательного и просветительского контента, контента о достижениях граждан России, а также проектов патриотической направленности и т.д.

Награды победителям, в частности, вручат первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, актриса Татьяна Васильева, шахматист Сергей Карякин.

В числе гостей и участников церемонии также генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль, актеры Анна Хилькевич и Вячеслав Манучаров, первый заместитель генерального директора холдинга ВГТРК Антон Златопольский, генеральный продюсер Okko Джаник Файзиев, блогер Дмитрий Пучков, телеведущий Вадим Галыгин, писатель Александр Цыпкин, журналист Андрей Колесников и другие.

Одними из ведущих церемонии, которая будет состоять из трех актов, станут популярный актер Сергей Бурунов и телеведущая Тутта Ларсен.

«Не могу раскрывать все подробности, но отмечу помимо участия «звездных» ведущих, технологическую часть церемонии. В ней будет задействованы четыре сцены, почти 40 проекторов, 30 экранов в дополнение к панорамному экрану 360°, который создаст эффект полного погружения, вращающуюся трибуна. Кроме того, сценаристы включили в шоу элементы популярного формата ScreenLife и технологии дипфейк», — рассказал директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин.

Национальная премия интернет-контента будет вручена в 19 основных категориях, а также в 8 спецноминациях, ориентированных на актуальную общественную повестку.

На соискание премии принимались проекты (видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы), цифровой релиз которых состоялся с сентября 2020-го по декабрь 2021 года. Выдвигать проекты могли лидеры индустрии: российские СМИ, производители контента, видеохостинги, медиахолдинги, блогерские агентства — всего порядка 100 организаций.

Награда учреждена Институтом развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегическим партнером выступил холдинг VK. Общий призовой фонд первой Национальной премии интернет-контента составляет 18 млн рублей.