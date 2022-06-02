Модернизацию систем водоотведения завершат в Пскове в июне

В Пскове в июне 2022 года намерены завершить масштабную модернизацию систем водоотведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас подрядчик завершает работы на последнем объекте — канализационной насосной станции на улице Яна Райниса. Контракт включал увеличение объема приемного резервуара, замену насосов, грузоподъемного оборудования, трубопроводов, а также монтаж различных современных систем, в том числе автоматизации.

Сдать объект планируется до конца месяца. Общая стоимость работ составила более 170 млн рублей, из которых свыше 100 млн — средства Фонда ЖКХ.

В 2019 году в рамках программы модернизации систем водоотведения в Пскове реконструировали коллектор на Рижском проспекте. Протяженность участка составила 235 м. Позже работы прошли на городской канализационной станции и канализационной насосной станции «Пригородная» на Крестовском шоссе.

По информации комитета по строительству и ЖКХ, существующая система также обновлялась в 2011–2012 годы за счет региональных средств. Реконструкция затронула пять насосных станций.