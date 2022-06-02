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Новую дорогу построят в Ижевске за 24 млн рублей

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В Ижевске началась подготовка участка для строительства новой дороги, которая пройдет от улицы Союзной к новой школе на улице Берша. Стоимость объекта оценивается в 24 млн рублей.

По данным администрации, рабочие обновят канализационные трубы вдоль Союзной, которые уже пришли в аварийное состояние. Вблизи трубопровода потребуется выполнить вырубку кустов и деревьев. На их месте дорожники организуют полосу разгона автомобилей, пишет Udm-info.ru. Взамен старых растений вдоль дороги высадят 26 берез.

Протяженность дороги составляет 173 м. Строительство необходимо завершить до конца августа 2022 года.

Всего в Удмуртии до конца года отремонтируют 70 дорог к школам и детским садам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их общая протяженность составляет порядка 100 км.

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