Реклама
Прямой эфир

Юных москвичей пригласили поучаствовать в программе летнего чтения

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столичных библиотеках открылась программа летнего чтения для детей и подростков, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программа проходит в Москве уже в пятый раз. В этом году к ней присоединились 172 детские библиотеки. Участники познакомятся с новыми произведениями, а затем поделятся впечатлениями о прочитанных книгах в своих дневниках. Их можно вести в офлайн- и онлайн-форматах», — рассказала вице-мэр.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте библиотеки имени Гайдара до 31 августа.

В этом году темой программы стали «Маленькие истории большой планеты». Для ребят составили список произведений для летнего чтения, большая часть которых были отмечены на престижных российских и международных конкурсах.

Для удобства книги из перечня поделили на группы по возрастному принципу (для дошкольников, учеников младших, средних и старших классов), а также на тематические категории: произведения о путешествиях, в том числе фантастических, вошли в раздел «Разные миры», в книгах категории «Личность в истории» рассказывается об участниках важных исторических событий, а третий раздел посвящен теме «Удивительные приключения».

Список носит исключительно рекомендательный характер. Если ребенку хочется прочитать что-то другое, он всё равно может принять участие в программе. Но есть обязательные условия: нужно прочесть не менее трех книг, описать свои впечатления в дневниках и отнести их в одну из столичных библиотек до 12 сентября.

Среди рекомендованных произведений для дошкольников — сказка Ольги Васильковой «Эх! История о маленьком гепарде, который не умел бегать». Ребятам постарше советуют прочесть трогательную историю Александры Сазоновой «Чукля», а также повесть Дмитрия Ищенко «В поисках мальчишеского бога». Для подростков подобрали автобиографический роман американского писателя Винса Воутера «Бумажный мальчик».

Участники программы получат памятные сувениры, церемонии награждения пройдут с 18 по 25 сентября.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022