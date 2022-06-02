Работу кондиционеров проверят в общественном транспорте Ростова

С 1 июня в Ростове-на-Дону проводятся проверки состояния кондиционеров в автобусах. Об этом сообщает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию.

По условиям контрактов перевозчики обязаны выпускать транспорт с работающими кондиционерами. При отсутствии кондиционеров должна быть обеспечена естественная вентиляция. В ходе проверки установлено, что в двух автобусах оборудование не обеспечивало необходимый уровень температуры. Транспортные средства направили на техническое обслуживание.

Жители Ростова-на-Дону утверждают, что не все водители запускают кондиционеры в салонах. В социальных сетях горожане пишут, что в некоторых транспортных средствах температура достигает +41 градуса.

На текущий момент кондиционерами оборудованы свыше 80 единиц транспорта. В 2023 году обеспеченность транспорта кондиционерами составит 100%.