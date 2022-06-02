На ПМЭФ-2022 подтвердились представители 115 стран и территорий

За две недели до юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума свое участие подтвердили представители 115 стран и территорий, включая Россию. Об этом сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Это безусловно показывает, что за четверть века ПМЭФ стал востребованной мировой деловой площадкой для сверки часов по международным проблемам и налаживания кооперационных связей в условиях быстро меняющейся международной обстановки. Форум является инструментом выработки прогрессивных решений экономического и социального развития, а также инструментом коммуникации между обществом и властью, определяющим темпы и глубину происходящих в стране преобразований с учетом целей национального развития в условиях глобальных геополитических изменений. Более того, Форум — глубоко содержательное мероприятие на высшем уровне, имеющее особое значение для развития страны и влияющее на установление и поддержание отношений с иностранными партнерами на прагматичной основе и в соответствии с принципами многополярного мира. Насыщенная деловая программа ПМЭФ познакомит участников с новыми возможностями и значимыми перспективами для международного сотрудничества, которые пока до конца неочевидны для некоторых западных участников бизнес-процессов», — подчеркнул он.

По состоянию на 1 июня 2022 года в Форуме подтвердили участие более 2,7 тыс. представителей бизнеса, из которых более 1 тыс. представлены главами компаний. В мероприятии подтвердили свое очное участие представители всех субъектов Российской Федерации.

Традиционно на ПМЭФ прорабатываются механизмы стратегического развития государства во взаимодействии с институтами развития, регионами страны, НКО, общественными объединениями, СМИ и молодежными организациями.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.