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Наращивание производства кассетных подшипников позволит удовлетворить спрос в РФ

Минпромторг: наращивание производства кассетных подшипников позволит удовлетворить внутренний спрос
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Минпромторг России прогнозирует, что производство кассетных подшипников — ключевая деталь в производстве тележек для инновационных вагонов — составит около 390 тыс. единиц. Это позволит удовлетворить внутренний спрос. Об этом заявили «Известиям» в ведомстве.

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14 марта «Коммерсант» писал, что производители вагонов с повышенной грузоподъемностью испытывают проблемы с покупкой кассетных подшипников. РФ прогнозировали дефицит подшипников на фоне перебоев с поставками. Все три российских поставщика — импортозависимые партнерства или филиалы компаний из США и Швеции. Отмечалось, что производить эти подшипники в России без импортных комплектующих невозможно.

Один из крупнейших производителей этой продукции — шведская группа компаний SKF заявила о выходе с рынка России, а в мае она уже закрыла сделку и продала свои активы российскому менеджменту. В апреле SKF обещала сохранить присутствие в РФ.

Компания ООО «ЕПК-Бренко» продолжает выпуск кассетных подшипников под собственной торговой маркой.

«Сейчас эти компании проводят работы как по диверсификации поставок комплектующих (роликов, сепараторов, смазки), не изготавливаемых на территории Российской Федерации, так и по апробации применения комплектующих (роликов, смазки), изготавливаемых на территории Российской Федерации», — сказали в Минпромторге.

В 2021 году российские производители кассетных подшипников выпустили около 350 тыс. штук этих изделий, что на 31% больше, чем за предыдущий год.

«Это позволило полностью удовлетворить потребности железнодорожной отрасли как при обновлении парка подвижного состава, так и при проведении ремонтных работ», — заключили в ведомстве.

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