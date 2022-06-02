Гражданин США пытался вывезти с Сахалина старинные серебряные монеты

Сахалинские таможенники обнаружили у американца 34 серебряные монеты номиналом $1. Иностранец хотел через Японию вернуться к себе на родину. Теперь гражданину США грозит штраф, сообщает телеканал «Известия». Экспертиза показала, что монеты являются культурной ценностью. Денежные знаки изготовлены в 1879–1900 годах в Филадельфии, Новом Орлеане и Сан-Франциско. При вывозе с России такие предметы независимо от страны происхождения подлежат декларированию. И могут быть вывезены только при наличии разрешения Министерства культуры.

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