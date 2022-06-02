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Умерла победительница «Битвы экстрасенсов» Елена Ясевич

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Фото: vk.com
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Победительница 12-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич умерла на 44-м году жизни из-за осложнений на внутренние органы после перенесенного коронавируса. Об этом в четверг, 2 июня, сообщила ее подруга Елена Закамская.

Она рассказала, что участница телешоу два раза переболела COVID-19 с небольшим перерывом, после этого ее здоровье сильно пошатнулось. В частности, заболевание дало осложнение на печень, и у Ясевич случился приступ. Тогда все обошлось, скорая приехала вовремя, врачи поставили капельницу.

«На днях случился повторный приступ, <…> с ней рядом был наш приятель — отвез ее в больницу уже в бессознательном состоянии, потом и почки отказали. Получается, в понедельник ее госпитализировали, а во вторник в 12:35 зафиксировали смерть. Она так и не пришла в сознание», — приводит слова подруги победительницы телешоу StarHit.

Прощание с Ясевич состоится в Санкт-Петербурге 3 июня.

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