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1 июня сразу в трех штатах США произошла стрельба по прохожим

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Четыре человека погибли в результате стрельбы в США. Неизвестный пришел с оружием в больницу штата Оклахома. Несколько человек были ранены. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении обнаружен мертвым. Предварительно, мужчина покончил с собой, передает телеканал «Известия».

В Лос-Анджелесе произошла стрельба возле школы. Ранения получила девушка,
ее доставили в больницу. По данным полиции, неизвестные стреляли из автомобиля.

В Пенсильвании полиция сообщила о стрельбе в супермаркете. О пострадавших в результате
произошедшего неизвестно.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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