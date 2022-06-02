1 июня сразу в трех штатах США произошла стрельба по прохожим

Четыре человека погибли в результате стрельбы в США. Неизвестный пришел с оружием в больницу штата Оклахома. Несколько человек были ранены. Полиция сообщила, что подозреваемый в нападении обнаружен мертвым. Предварительно, мужчина покончил с собой, передает телеканал «Известия».

В Лос-Анджелесе произошла стрельба возле школы. Ранения получила девушка,

ее доставили в больницу. По данным полиции, неизвестные стреляли из автомобиля.

В Пенсильвании полиция сообщила о стрельбе в супермаркете. О пострадавших в результате

произошедшего неизвестно.

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