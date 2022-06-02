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В МИД РФ заявили о подрыве стабильности поставками Киеву РСЗО

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Посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков сообщил, что поставки США Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают стабильность. Он заявил, что конфликтную ситуацию вокруг Украины Запад провоцировал в течение последних 30 лет, передает телеканал «Известия». Машков также сказал, что больше было невозможно терпеть то, что западные страны продолжали приближаться с вооружениями к российским границам. Теперь США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $700 млн, он включает РСЗО HIMARS.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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