В МИД РФ заявили о подрыве стабильности поставками Киеву РСЗО
Посол по особым поручениям российского МИДа Григорий Машков сообщил, что поставки США Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) подрывают стабильность. Он заявил, что конфликтную ситуацию вокруг Украины Запад провоцировал в течение последних 30 лет, передает телеканал «Известия». Машков также сказал, что больше было невозможно терпеть то, что западные страны продолжали приближаться с вооружениями к российским границам. Теперь США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $700 млн, он включает РСЗО HIMARS.
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