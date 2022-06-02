Байден напомнил про высокие цены на бензин

Президент США Джо Байден напомнил американцам про высокую стоимость топлива. Он указал, что сейчас снизить цены вряд ли получится. В последние месяцы цены на топливо в Штатах бьют рекорды, передает телеканал «Известия». Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума — 8,5%

«Идея о том, что мы сможем, знаете ли, нажать на переключатель и снизить цены на бензин, маловероятна в краткосрочной перспективе», — сообщил американский лидер.

Аналогичная ситуация в США складывается с продуктами питания.

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