Российский актер Евгений Стычкин в шестой раз стал отцом. Об этом артист рассказал на своей странице в соцсети в среду, 1 июня.

«Всем привет! Я давно не говорил с вами здесь, а сегодня, в День защиты детей и сегодня у нас родился сын», — приводит слова Стычкина сайт kp.ru.

Шестого ребенка 47-летнему актеру родила 42-летняя актриса Ольга Сутулова. Пара уже воспитывает общего сына Михаила, который появился на свет в 2020 году.

Со Стычкиным Сутулова познакомилась в 2007 году на съемках фильма «Контракт на любовь». Тогда актер был женат на Екатерине Сканави. В 2009 году он развелся, а в 2012-м женился на Сутуловой.

У актера есть трое детей от Сканави: сын Алексей родился в 2001 году, через год появился Лев, а в 2004-м —дочка Александра. Кроме того, у Евгения есть взрослая дочь от актрисы Юлии Жемчуговой.

В мае стало известно, что британский певец Эд Ширан стал отцом во второй раз — в семье родилась еще одна дочь. У 31-летнего певца и его супруги Черри Сиборн уже есть дочь по имени Лира Антарктика. Девочка родилась в августе 2020 года.