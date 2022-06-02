США предложили Саудовской Аравии исключить РФ из ОПЕК+

США предложили Саудовской Аравии нарастить поставки нефти в Евросоюз (ЕС) и исключить РФ из сделки ОПЕК+ в обмен на разблокировку поставок вооружений. Эр-Рияд не согласился на этот шаг. Об этом «Известиям» заявил осведомленный высокопоставленный источник в четверг, 2 июня.

По его словам, этот вопрос был затронут во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Эр-Рияд. Источник уточнил: никто из шестерки не поддержал исключение РФ из соглашения, поскольку это вызовет неконтролируемый рост цен, а «нефть за $150 не выгодна самим арабам, при таких высоких ценах вырастет спрос на альтернативные поставки, в частности, поднимутся американские сланцы».

«В Эр-Рияде не приняли это предложение, во многом из-за личной обиды наследного принца Мухаммеда бен Салмана на президента США Джо Байдена за то, что тот назвал принца причастным к убийству (журналиста Джамаля) Хашокджи», — уточнил источник.

В январе 2021 года президент США Байден запретил поставку вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ за их военные действия в Йемене. Тогда Wall Street Journal писала, что запрет включает продажу высокоточных боеприпасов Эр-Рияду, а также истребителей F-35 Абу-Даби.

Однако в ноябре прошлого года Байден всё же одобрил поставку вооружений Саудовской Аравии на сумму в $650 млн. Но этот шаг встретил противодействие в Конгрессе и до сих пор не был реализован.

Источник также подчеркнул: аналогичные предложения по наращиванию нефти и исключению РФ из сделки ОПЕК+ США делали и другим странам Залива, обещая военно-техническое сотрудничество.

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