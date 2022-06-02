Детали и узлы для самолета МС-21 запланировали производить в странах ЕАЭС

На предприятиях стран ЕАЭС планируется запустить производство деталей и узлов для российского самолета МС-21. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр промышленности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян.

По его словам, в рамках дорожной карты по развитию гражданского авиастроения на 2022-2023 годы уже ведется работа с рядом стран.

«Уже есть предложения от «Объединенной авиастроительной корпорации», от корпорации «Иркут» по производству компонентной базы для самолетов МС-21. Предлагается производить обширный перечень комплектующих всем производителям стран ЕАЭС, чтобы импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день на территории союза», — отметил он.

По словам министра, предложение от России поступило всем странам ЕАЭС. Сейчас они с этими перечнями работают, процесс вошел в активную фазу.

Однако полный перечень конкретных узлов и деталей, по которым будут налажены поставки, пока не определен, добавил Камалян.

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