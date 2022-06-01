Еще одну незаконную свалку ликвидируют в Красноярске

В Красноярске планируют ликвидировать еще одну незаконную свалку, расположенную в Кировском районе. Об этом сообщает районная администрация.

Подрядчик на работы уже определен, им стало ООО «МСК Юго-Запад». Стоимость контракта с ним составила более 4 млн рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

С начала марта в Кировском районе города уже ликвидировали 16 свалок и вывезли 2,72 тыс. кубометров мусора. Наиболее крупные из них выявили на улицах Кутузова, 2-й Кутузова и Монтажников.

Как отметил глава районной администрации Александр Митрошкин, на днях расчистили свалки по улицам Спортивной, Волжской, Академика Павлова. В начале июня работы продолжат в СНТ «Мечта-2», по улице Монтажников и Придорожной.