Более 90 человек погибли при пожарах в Иркутской области с начала года

В Иркутской области за первые пять месяцев 2022 года на пожарах погибли 94 человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего с начала года на территории Приангарья зафиксировано 3222 возгорания, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Число погибших также возросло. С начала года погибли 94 человека, что на восемь больше, чем в прошлом году.

Одновременно рост пожаров и гибели людей отмечен в Братске, Саянске, Тулуне, в Тайшетском, Аларском, Иркутском, Нижнеилимском, Эхирит-Булагатском, Братском и Качугском районах, пишет ИА IrkutskMedia. Еще в 15 районах зафиксирован рост количества возгораний, а в восьми районах — гибели людей.

Согласно статистике, в Иркутске с января по май произошло 438 пожаров, на которых погибли 12 человек. В Братске — 407 пожаров, погибли шестеро.

Наиболее распространенной причиной техногенных пожаров является неосторожное обращение с огнем. Из-за этого зарегистрировано 1703 случая. По электротехническим причинам возник 971 пожар, а из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления — 355.

На территории Иркутской области действует особый противопожарный режим.