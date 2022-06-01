Песков назвал причину увольнения Путиным пяти генералов МВД

Увольнение ряда высокопоставленных сотрудников МВД связано с ротацией кадров. Об этом в среду, 1 июня, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Других подробностей пресс-секретарь главы государства не привел.

Отмечается, что в числе отправленных в отставку главы региональных управлений МВД по Владимирской и Ярославской области Василий Кукушкин и Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД Александр Удовенко и замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин, замначальника Главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лааса.

Кроме того, глава государства Владимир Путин уволил полковника полиции Эмиля Мусина с поста первого заместителя начальника экспертно-криминалистического центра МВД, сообщает РБК.

По информации источника «Известий» в правоохранительных органах, увольнения никак не связаны с какими-либо недоработками. По словам собеседника издания, кто-то ушел в кадровый резерв с последующим назначением, кто-то — на пенсию.