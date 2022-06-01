Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о готовности Турции помочь в разминировании портов Украины
Мир
Греция направит на Украину устаревшие бронемашины
Мир
В ЛНР заявили о контроле свыше 70% территории Северодонецка
Мир
Польшу признали самой русофобской страной в мире
Мир
Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии
Мир
На Украине расследуют незаконное пересечение границы неназванным экс-президентом
Экономика
Лавров указал на замалчивание Западом наложения санкций на суда РФ с зерном
Мир
Украина сообщила о потере 35% ВВП страны и 200 заводов
Культура
Памятник писателю Самуилу Маршаку открыли на Лялиной площади в Москве
Мир
Украинские беженцы начали массово покидать Болгарию
Общество
«Победа» перешла на российскую систему бронирования авиабилетов

«Сбер» представил приоритетные цифровые проекты на ЦИПР-2022

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, выступая на ежегодной VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», рассказала о технологических решениях и разработках «Сбера», направленных на цифровизацию различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. По словам Голодец, Цифровая облачная платформа «Сбера» легла в основу единой цифровой платформы «ГосТех».

Голодец уточнила, что цифровые сервисы применяются в социальных проектах. Например, технология предоставления государственных мер поддержки населению с помощью «Карты жителя» легла в основу подписанного «Сбером» и Нижегородской областью соглашения о сотрудничестве по реализации базовых сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты со СКУД в учебных учреждениях, покупки билетов и прохода на объекты культуры и спорта регионального значения.

Ольга Голодец обратила особое внимание на то, что технологии и решения «Сбера» для здравоохранения демонстрируют высокую востребованность в регионах. Так, за прошедший год сервис СберЗдоровья помог людям с хроническими неинфекционными заболеваниями подключиться к системе дистанционного мониторинга, увеличив число дистанционных пациентов в 4,6 раза. Проект запущен в 43 регионах России. Сейчас под наблюдением врачей по стране находится более 150 000 пациентов с гипертонией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, включая реабилитацию после коронавирусной инфекции. Продолжает развиваться и сервис доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА. Доступность лекарственных препаратов обеспечивают более 106 хабов в России, 100 аптек в офисах «Сбера» и партнёрская сеть, включающая более 7500 пунктов самовывоза по стране. Большую практическую помощь врачам оказывают различные медицинские решения и продукты «Сбера» с использованием искусственного интеллекта.

«"Сбер", как технологический лидер, продолжает предоставлять необходимые государству и обществу цифровые решения для быстрой и эффективной модернизации различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. Цифровая платформа "Сбера" была разработана несколько лет назад и сегодня обеспечивает технологическую независимость "Сбера" от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей, а также ускоряет разработку государственных информационных систем и их компонентов», — рассказала Ольга Голодец.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022