«Сбер» представил приоритетные цифровые проекты на ЦИПР-2022

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, выступая на ежегодной VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», рассказала о технологических решениях и разработках «Сбера», направленных на цифровизацию различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. По словам Голодец, Цифровая облачная платформа «Сбера» легла в основу единой цифровой платформы «ГосТех».

Голодец уточнила, что цифровые сервисы применяются в социальных проектах. Например, технология предоставления государственных мер поддержки населению с помощью «Карты жителя» легла в основу подписанного «Сбером» и Нижегородской областью соглашения о сотрудничестве по реализации базовых сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты со СКУД в учебных учреждениях, покупки билетов и прохода на объекты культуры и спорта регионального значения.

Ольга Голодец обратила особое внимание на то, что технологии и решения «Сбера» для здравоохранения демонстрируют высокую востребованность в регионах. Так, за прошедший год сервис СберЗдоровья помог людям с хроническими неинфекционными заболеваниями подключиться к системе дистанционного мониторинга, увеличив число дистанционных пациентов в 4,6 раза. Проект запущен в 43 регионах России. Сейчас под наблюдением врачей по стране находится более 150 000 пациентов с гипертонией, сахарным диабетом и другими заболеваниями, включая реабилитацию после коронавирусной инфекции. Продолжает развиваться и сервис доставки лекарств СБЕР ЕАПТЕКА. Доступность лекарственных препаратов обеспечивают более 106 хабов в России, 100 аптек в офисах «Сбера» и партнёрская сеть, включающая более 7500 пунктов самовывоза по стране. Большую практическую помощь врачам оказывают различные медицинские решения и продукты «Сбера» с использованием искусственного интеллекта.

«"Сбер", как технологический лидер, продолжает предоставлять необходимые государству и обществу цифровые решения для быстрой и эффективной модернизации различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. Цифровая платформа "Сбера" была разработана несколько лет назад и сегодня обеспечивает технологическую независимость "Сбера" от западных вендоров, успешно заместив решения многих производителей, а также ускоряет разработку государственных информационных систем и их компонентов», — рассказала Ольга Голодец.