Памятник писателю Самуилу Маршаку открыли на Лялиной площади в Москве

В Международный день защиты детей, 1 июня, на самой маленькой площади Москвы — Лялиной площади — открыли памятник детскому поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку. Инициатором установки стал Российский еврейский конгресс (РЕК).

Монумент работы скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна установлен на благотворительные пожертвования. На церемонии открытия присутствовали внук писателя поэт и переводчик Александр Маршак, заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев, председатель Российского фонда мира Леонид Слуцкий, член бюро президиума РЕК Григорий Ройтберг, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

«Место выбрано неслучайно. Самуил Маршак любил здесь гулять. В ста метрах от площади по адресу: Земляной вал, 14/16, недалеко от Курского вокзала Маршак жил с 1938 до своей кончины 4 июля 1964 года. И еще 3 июля он редактировал свою последнюю детскую сказку», — рассказал внук писателя «Известиям».

Скульптурная композиция выполнена из бронзы. На постаменте кресло, в котором сидит Самуил Маршак с книгой, а вокруг него — дети. На памятнике есть табличка с именами тех, кто пожертвовал на его установку.

Вместе с тем появление памятника не обошлось без скандала, несколько лет назад общественники вели борьбу против его установки на Лялиной площади. Их ввели в заблуждение размерами монумента. РЕК и скульптору пришлось переубеждать противоборствующую сторону.

В итоге памятник получился небольшим, не выше второго этажа ближайших домов.

Самуил Яковлевич Маршак — известный советский поэт, переводчик и драматург. Родился 3 ноября 1887 года в Воронеже. Работал в Театре юного зрителя, в кружке детских писателей при Институте дошкольного образования. Руководил детским отделом ОГИЗ (Объединение государственных книжно-журнальных издательств) в Ленинграде. В театрах с успехом ставились пьесы-сказки Маршака. Произведения писателя были переведены на многие иностранные языки.

В октябре 2021 года на Троекуровском кладбище в Москве установили памятник писателю Эдуарду Лимонову. Скульптура была изготовлена еще при жизни Лимонова. Скульптор изобразил писателя идущим вперед с арматурой в руке.