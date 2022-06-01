Свыше 1000 детей и подростков приняли участие во флешмобе Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова запустила флешмоб в поддержку сохранения окружающей среды « Парк «Белый колодец» » во Всероссийском детском центре «Орленок». В нем приняли участие свыше 1 тыс. детей и подростков.

Акция прошла 1 июня в рамках международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной природоохранной службой.

Во флешмобе приняли участие дети из всех отрядов «Орленка». Они выстроились в круг, держа в руках круглый флаг диаметром 15 м с эмблемой премии в виде краснокнижного белого мишки и медведицы. Двигаясь одновременно, ребята символически показали, как дышит планета. Во флешмобе приняла участие руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«От каждого из нас зависит то, каким воздухом мы дышим, в каком море купаемся и что едим. Не оставайтесь равнодушными к бедам природы. Каждый из вас может стать настоящим супергероем и начать спасать природу, потому что экология — дело каждого. Вы знаете о нашем детском экологическом проекте, многие из вас принимают в нем активное участие, и именно поэтому вы здесь. Есть суперактивисты, кто прислал более 100 работ на конкурс и привел с собой десятки друзей. А есть такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создал уникальные проекты — фотобиореактор «Каскад-1», позволяющий очищать воздух от вирусов и бактерий, и экобота, который может делать мониторинг водных бассейнов в труднопроходимых местах», — сказала Радионова, обращаясь к участникам флешмоба.

Глава Росприроднадзора инициировала премию в прошлом году. Главная задача проекта — популяризировать тему экологии и прививать привычки ответственного потребления и сохранения окружающей среды. В премии этого года девять номинаций, семь из которых индивидуальные и две командные. В ней принимают участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет включительно. Заявки принимаются на сайте www.экологияделокаждого.рф.

Полсотни самых активных участников проекта из 26 регионов страны были поощрены бесплатными путевками на шестую смену во Всероссийский детский центр «Орленок», которые предоставил федеральный партнер АО «ОХК «Уралхим». Специальная экологическая смена под эгидой ведомства проходит до 19 июня. На нее прибыли дети и подростки из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Татарстан, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Кировской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Томской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.