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«Дом с мезонином» в Бугуруслане останется объектом наследия

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Собственнику «Дома с мезонином» в Бугуруслане (Оренбургская область) не удалось добиться отмены статуса объекта культурного наследия. Решение экспертной комиссии Центральный районный суд Оренбурга оставил в силе.

ИА Урал56.Ру поясняет, что речь идет о доме на Революционной улице. Здание было построено в конце XIX столетия и принадлежало купцу Агееву. Это один из главных памятников архитектуры города.

После крупного пожара в 2019 году было принято решение провести историко-культурную экспертизу для подтверждения ценности здания и необходимости внесения его в реестр объектов культурного наследия. Было принято положительное решение, а спустя две недели после этого там произошел очередной пожар.

Объект представляет собой рубленное здание с пропильной резьбой. В архивных документах оно указано как жилой деревянный дом с низом. Купеческая семья Агеевых считалась уникальной купеческой династией, она внесла собственную лепту в формирование аутентичного облика дореволюционного города Бугуруслана.

Представители общественных организаций просили сохранить здание в первоначальном виде, провести реконструкцию и включить объект в реестр памятников и культуры народов России. Но владелец дома подал иск в суд. По его мнению, уникальные для объекта части архитектуры в настоящее время утрачены, в том числе после произошедших пожаров.

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