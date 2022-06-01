Годовая инфляция в Эстонии превысила 20%

Эстония стала лидером еврозоны по темпам роста цен, об этом сообщает эстонская телерадиокомпания. Отмечается, что годовая инфляция в стране превысила 20%, передает телеканал «Известия». Эксперты считают, что рост индекса потребительских цен связан с повышением стоимости энергоносителей, продовольствия, промышленных товаров. Кроме Эстонии в антирейтинг вошли еще две страны Балтии — Литва и Латвия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.