В Москве начинается «КультЛето»

В столице стартовала общегородская летняя познавательная программа «КультЛето». По всему городу будут работать образовательные кружки и секции, на которых научат строить трехмерные модели, играть на гитаре, рисовать и многое другое, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Занятия будут проходить до конца лета. Москвичам есть из чего выбрать: 150 городских культурных площадок подготовили больше тысячи интенсивов. Это занятия по живописи, музыке, актерскому мастерству, мультипликации и 3D-моделированию» — отметила вице-мэр.

Занятия по игре на гитаре пройдут с 6 по 10 июня в доме культуры «Михайловское» в поселке Шишкин Лес, а на трехдневный курс (с 6 по 8 июня) по витражной росписи приглашает горожан дом культуры «Восход» на севере Москвы.

Самостоятельно создать мультфильм смогут участники занятий по мультипликации в детской библиотеке № 178. Они предназначены для ребят от 7 до 15 лет.

В культурном центре «Зеленоград» 14 июня откроется мастерская по 3D-печати «Полигон». Посетителей научат строить трехмерные модели.

15–17 июня в Библиотеке-читальне имени Пушкина предлагают ознакомиться с биографиями художников и освоить их творческие стили, а культурный центр «Меридиан» с 14 по 16 июня приглашает на занятия по актерскому мастерству, сценической пластике и речи.

Полный список студий и кружков доступен на сайте «Мосразвития».

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.