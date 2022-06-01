Египетская сеть отелей готова принимать рубли и карты «Мир»

Крупная сеть отелей в Египте готова принимать рубли и карты «Мир» после разрешения от государства. Сперва центральные банки стран должны договориться между собой о возможности обмена валютой. Никаких инструкций и дат пока не обозначено, передает телеканал «Известия». В другой популярной у наших туристов стране — Турции — уже четыре банка могут работать с картами «Мир».

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