В США признали ошибку в оценке инфляции

Министр финансов США признала, что ошиблась в оценке влияния инфляции на экономику страны. Джанет Йеллен отметила, что была неправа относительно пути, по которому она пойдет. В марте инфляция в США достигла четырехлетнего максимума — 8,5%, передает телеканал «Известия». Согласно данным минторга страны, ВВП Соединенных Штатов в I квартале 2022 года снизился на 1,4% в годовом исчислении.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.