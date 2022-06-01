Разработчики Sonic Frontiers показали игровой процесс в тизер-трейлере

Разработчики Sonic Frontiers представили новый трейлер с кратким обзором игрового процесса о приключениях синего ежика. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил портал DSOG.

Об игре впервые заговорили в конце мая 2021 года, но первые подробности появились только в декабре. Тогда компания Sega описала игру как «первый проект про Соника с открытым миром», пишет «Ридус».

Тогда же издатели рассказали, что в новой игре пользователей ждут острые ощущения от свободы в открытых зонах, могущественные враги и остров Звездопада, наполненный густыми лесами, испепеляющими пустынями и водопадами.

В новом тизере можно увидеть, как Соник скачет по зеленому пространству, участвует в бою и собирает фирменные кольца.

В Sega отметили, что тизер является частью месячного освещения, а новые детали представят уже в июне.

Ожидается, что игра появится на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch и ПК в конце 2022 года. Точной даты выхода пока нет, пишет REGNUM.

14 мая сотрудники Каролинского института в Швеции в ходе исследования пришли к выводу, что увлечение видеоиграми может способствовать развитию умственных способностей. При этом авторы работы подчеркивают, что не проводили оценку того, как видеоигры влияют на физическую активность, сон, самочувствие или успеваемость в школе.