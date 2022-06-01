Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 1 июня

В столичном регионе в среду, 1 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14…+16 градусов.

В области днем ожидается от +19 до +24 градусов, в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +11…+16 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что россиян ожидает теплый июнь. По его словам, во многих регионах страны возможно превышение температурной нормы.