Реклама
Прямой эфир
Армия
Радист под вражеским огнем восстановил модуль связи в ходе спецоперации РФ
Общество
В России на 10% выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
Мир
В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами
Мир
Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
Мир
Экс-министр нацобороны Греции назвал эмбарго на нефть РФ сумасшествием
Мир
В Белом доме заявили о продолжении изучения вопроса об отправке РСЗО Украине
Мир
WSJ рассказала об изучении членами ОПЕК приостановки участия РФ в сделке
Мир
В Греции назвали опасными поставки бронетехники на Украину
Мир
Генсек НАТО посетит Вашингтон по вопросу расширения альянса
Мир
В США предупредили Европу о «худшем кошмаре» из-за антироссийских санкций
Мир
Военные Чечни и ЛНР зачистили Северодонецк от украинских боевиков

Еще 107 млн рублей направят на ремонт «Швейцарии» в Нижнем Новгороде

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дума Нижнего Новгорода планирует выделить еще около 107 млн рублей на благоустройство городского парка «Швейцария». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет. Его гордума будет рассматривать 2 июня.

Планируется направить 700 тыс. рублей на мероприятия в области архитектуры и градостроительства. Речь идет о составлении техпланов по формированию наружных сетей в реестре собственности города. Еще 105 млн рублей хотят заплатить за благоустройство парка, а 1 млн рублей — это обеспечение городской доли софинансирования проекта, поясняет ИА «НьюсНН».

Масштабное благоустройство «Швейцарии» провели к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти работы было выделено более 4 млрд рублей. Часть парка торжественно открыли 22 августа 2021 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022