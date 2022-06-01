Еще 107 млн рублей направят на ремонт «Швейцарии» в Нижнем Новгороде

Дума Нижнего Новгорода планирует выделить еще около 107 млн рублей на благоустройство городского парка «Швейцария». Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в бюджет. Его гордума будет рассматривать 2 июня.

Планируется направить 700 тыс. рублей на мероприятия в области архитектуры и градостроительства. Речь идет о составлении техпланов по формированию наружных сетей в реестре собственности города. Еще 105 млн рублей хотят заплатить за благоустройство парка, а 1 млн рублей — это обеспечение городской доли софинансирования проекта, поясняет ИА «НьюсНН».

Масштабное благоустройство «Швейцарии» провели к 800-летию Нижнего Новгорода. На эти работы было выделено более 4 млрд рублей. Часть парка торжественно открыли 22 августа 2021 года.