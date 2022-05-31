Ресурсы МИЦ «Известия» укрепили позиции в рейтинге цитируемости СМИ в апреле

МИЦ «Известия» по итогам апреля завоевали лидирующие позиции сразу в нескольких рейтингах по цитируемости среди СМИ. Такие данные содержатся в ежемесячном рейтинге, опубликованном на сайте компании «Медиалогия».

«Лидер рейтинга — «Известия». Россия, будучи надежным заемщиком, сделала все возможное для выполнения своих долговых обязательств, рассказал «Известиям» глава Минфина РФ Антон Силуанов. Власти рассматривают внеочередное увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 9%, сообщили Известия», — отмечается в сообщении.

Газета «Известия» традиционно заняла первое место среди федеральных газет по цитируемости в СМИ. Апрельский индекс цитируемости издания в апреле 2022 года составил 3 118,9. Вторую и третью строчки рейтинга заняли газеты «Коммерсантъ» (ИЦ: 2 456,7) и «Российская газета» (ИЦ: 710,7). По цитируемости в соцмедиа издание заняло вторую строчку рейтинга, уступив только «Комсомольской правде».

Тем временем в рейтинге самых цитируемых ТВ-каналов в соцмедиа лидером стал телеканал РЕН ТВ. В ТОП материалов вошли: «Во Франции опровергли обвинения Киева о якобы ударе РФ в Краматорске» и «Джо Байдена проигнорировали на встрече в его поддержку». Индекс цитируемости телеканала составил 579 345. По цитируемости в СМИ РЕН ТВ стабильно входит в первую четверку ТВ каналов.

При подсчете рейтинга учитывались федеральные российские СМИ, а также интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.