Работы по установке освещения завершили на Восточной окружной в Рязани

В Рязани на участке Восточной окружной дороги завершили работы по установке освещения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным сотрудников управления благоустройства, подрядчик установил на отрезке протяженностью 2,5 км 87 опор со светодиодными светильниками. С 25 мая линия заработала в тестовом режиме, пишет РИА «7 новостей».

30 мая состоялась приемка объекта. Комиссия отметила исполнение контракта в оговоренные сроки и качество самих работ.

Как уточняет 62INFO.ru, специалисты выбрали комфортную для глаз цветовую температуру, а свет распределен так, что дорога освещена равномерно.

Управление освещением автоматизировано. Линия уже подключена в систему заказчика по дистанционному контролю.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции Северной окружной дороги Рязани составит более 755 млн рублей. Кроме того, запланировано строительство надземного пешеходного перехода в районе 2-го Борковского карьера и разворотного круга.