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Производство бесшовных труб планируют запустить в Орловской области

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В Орловской области планируется построить завод по производству бесшовных нержавеющих труб. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Проект намерено реализовать ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». Объем инвестиций оценивается в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд рублей.

Строительство запланировано на 2023 год, а введение завода в эксплуатацию — не позднее начала 2024-го. Предполагаемая мощность производства составит 15 тыс. т в год.

Нержавеющая сталь для труб будет выплавляться из ломов и первичных материалов отечественного производства. Как уточняет ИА «Абирег», основным потребителем продукции станет «Росатом».

Ранее в мае сообщалось, что в Нижнем Новгороде начал серийное производство продукции новый литейный завод (НЛЗ) Группы ГАЗ. Он задействован в проекте локализации легкого дизельного двигателя. НЛЗ построили в 2021 году, выпуск предсерийных партий литья ведется с конца 2021 года.

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