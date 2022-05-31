Производство бесшовных труб планируют запустить в Орловской области

В Орловской области планируется построить завод по производству бесшовных нержавеющих труб. Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на журнал «Металлоснабжение и сбыт».

Проект намерено реализовать ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов». Объем инвестиций оценивается в диапазоне от 3 млрд до 5 млрд рублей.

Строительство запланировано на 2023 год, а введение завода в эксплуатацию — не позднее начала 2024-го. Предполагаемая мощность производства составит 15 тыс. т в год.

Нержавеющая сталь для труб будет выплавляться из ломов и первичных материалов отечественного производства. Как уточняет ИА «Абирег», основным потребителем продукции станет «Росатом».

Ранее в мае сообщалось, что в Нижнем Новгороде начал серийное производство продукции новый литейный завод (НЛЗ) Группы ГАЗ. Он задействован в проекте локализации легкого дизельного двигателя. НЛЗ построили в 2021 году, выпуск предсерийных партий литья ведется с конца 2021 года.