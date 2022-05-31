Проверку организовали после смертельного наезда на велосипедистку в Заполярье
В Мурманской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибла велосипедистка. Об этом ИА «Би-порт» сообщили в региональном УГИБДД.
Смертельная авария произошла днем 25 мая на 5-м км автоподъезда к руднику Умбозеро. По предварительным данным, 53-летняя велосипедистка ехала по проселочной дороге, когда ее сбил Renault Logan.
В результате ДТП женщина получила различные травмы, от которых скончалась на месте. Обстоятельства случившегося устанавливаются, организована проверка.
26 мая сообщалось, что на Камчатке в поселке Раздольный водитель сбил 10-летнего ребенка, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате мальчик получил травмы.