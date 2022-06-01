Недетские угрозы

Первый праздник лета — День защиты детей. Начинается время каникул, тепла, удовольствия от купания в море и дальних походов. Праздник принадлежит ребятам, но воплощать его идеалы должны взрослые, на плечи которых ложится забота о подрастающем поколении. От чего же мы должны оберегать детей?

Сегодня мир очень неспокоен. Посмотрите, сколько горячих точек по всей планете. Войны, терроризм несут не только прямые риски для жизни детей. В местах, охваченных вооруженным противостоянием, искажаются социальные процессы. Например, миллионы детей в Африке и Афганистане страдают от голода, и это связано с нестабильной обстановкой в этих регионах. Страшно подумать, что в XXI веке всё еще стоит вопрос о том, чтобы у детей был кусок хлеба, горячая пища, чтобы они имели возможность учиться.

Сексуальное рабство и педофилия есть, к сожалению, даже в цивилизованных странах. Об этом страшно даже говорить — настолько чудовищны такие деяния. Кто должен заботиться о том, чтобы искоренить эту проблему? Конечно, взрослые.

Нельзя не сказать о другой страшной угрозе, которая уносит сотни детских жизней — это наркотики. Мы знаем, что во многих школах есть ученики, которые употребляют наркотики, мы знаем, что существуют целые организации, которые стремятся вовлечь в этот страшный бизнес и посадить на иглу наших детей.

По мере развития цивилизации появляются и новые риски. Всё более актуальной становится проблема информационных угроз. Сегодня в огромном потоке данных сложно ориентироваться даже взрослому, что уж говорить о детях. Чтобы они не стали жертвами искусных фальсификаций, нужно прививать им цифровую гигиену.

Мы все стали свидетелями новой пандемии. И оградить детей от болезней, обеспечить лечение в случае необходимости — тоже задача старших.

Мы наблюдаем такое страшное явление, как рост суицидов среди подрастающего поколения. Это колоссальная проблема, и мы должны научиться защищать детей от этой страшной беды.

Однако порой мне кажется, что взрослые не всегда понимают или всерьез воспринимают риски, которым подвергаются дети в современном обществе. В День защиты детей мы должны сами себе еще раз напомнить о всех опасностях, осознать проблемы и постараться сделать всё возможное, чтобы оградить от них подрастающее поколение.

И не стоит думать, что какие-то проблемы невозможно решить или хотя бы минимизировать. Мы уже многого добились. Если говорить о России, как положительный факт стоит отметить снижение процента смертности среди детей с тяжелыми заболеваниями. Масса благотворительных фондов работает для ребят, имеющих очень редкие и сложные болезни. Серьезную помощь выделяет и государство.

Сегодня многие болезни уже излечимы, если обнаружить их своевременно. Поэтому ведется активная диагностика: есть НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля, специально созданный Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям в Москве. Существует много клиник, специально ориентированных на то, чтобы ребенок появился на свет. Посмотрите, как многое изменилось в регионах России с созданием перинатальных центров. Они есть по всей стране, помогают выхаживать даже самых крохотных младенцев, сохраняют эту жизнь.

Государство проявляет заботу и об организации детского отдыха. Это и оздоровительные лагеря, и специальные школы, и политика поддержки детей с особыми потребностями. Для них создаются все условия, начиная от бытовых: пандусы, коляски, которые дают малоподвижным ребятам, организация пространства.

Очень важны проекты вроде «Большой перемены», где выявляются талантливые ребята, у которых потом есть возможность учиться в определенных образовательных организациях, где их способности огранят.

Защита детей — это и защита матерей, потому что если нет заботы о матери, то ребенок не появится. У нас уделяют этому большое внимание большое — правительство помогает выплатами и субсидиями.

Государство сейчас делает многое для того, чтобы защитить детство, но и каждый из нас должен прилагать усилия, ведь забота о подрастающем поколении — это забота о будущем.

Автор — председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка

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