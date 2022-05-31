Три зоны отдыха благоустроят в лесах Карелии

В лесах Карелии в 2022 году намерены благоустроить три зоны отдыха. Об этом 31 мая сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на документацию, размещенную на портале госзакупок.

Благоустроенные места появятся в Питкярантском, Сортавальском (Рускеальском) и Лахденпохском (Ихальском) участковых лесничествах. Также известны номера кварталов и выделов, на которых пройдут работы, но более конкретные места размещения позже определит минприроды республики, выступающее заказчиком.

На каждом участке подрядчик разместит мебельную группу из древесины, навес, контейнеры для мусора и информационные аншлаги. Также обязательно обустройство костровища диаметром 1 м с углублением в почву примерно на 10 см с противопожарной минерализованной полосой.

«По окружности костровище должно быть выложено камнями. Полоса вокруг костровища должна быть отсыпана щебнем шириной 0,5 м», — говорится в техзадании.

Максимальная стоимость контракта составит 384,5 тыс. рублей. Средства выделят из бюджета республики.