Утвержден обновленный порядок сдачи ПЦР-теста на ПМЭФ-2022

Обследование на COVID-19 всех участников Петербургского международного экономического форума будет проводиться один раз со сроком действия на весь период участия в Форуме. Решение принято Роспотребнадзором в связи с продолжающейся стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Для посещения пленарного заседания Форума проводится дополнительное ПЦР-тестирование не ранее чем за 24 часа до дня проведения пленарного заседания.

Всем участникам, представителям СМИ и сотрудникам нужно пройти ПЦР-тестирование в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором, не ранее чем за сутки до прибытия на площадку Форума.

Результаты теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 активирует доступ на площадку по аккредитационному беджу со сроком действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 на весь период участия в форуме ( 15.06-18.06.2022 ).

Комплекс мер, в том числе, предусматривает установку на площадке рециркуляторов воздуха и устройств для обеззараживания, организацию тепловизионного контроля, создание цифровых систем учета коллективного иммунитета в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке ПМЭФ-2022.

Напомним, что 27 мая в Санкт-Петербурге вступили в действие изменения в постановление № 122 о коронавирусных ограничениях, которые отменяют обязательный масочный режим, ношение масок становится рекомендацией-.

Адреса и часы работы пунктов, а также стоимость сдачи теста размещены на официальном сайте мероприятия.

25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.