Магистраль без барьеров проложат к портам Находки

Строительство тоннелей на обходном участке Шкотово — Смоляниново началось в направлении портов Находки в Приморском крае. Ввод путей в эксплуатацию позволит отказаться от движения по сложному участку и увеличить пропускную способность.

По данным пресс-службы Дальневосточной железной дороги, участок Шкотово — Смоляниново является барьерным. Из-за сложного рельефа приходится использовать подталкивающие локомотивы для грузовых составов. Из-за этого пропускная способность перегона снижается. К концу 2024 года планируется построить обход на два пути длиной 7,5 км с двумя однопутными тоннелями и двумя мостами через реку Шкотовка. Об этом пишет Zr.media. После ввода участка в эксплуатацию пропускная способность в направлении тихоокеанских портов Находки увеличится с 65 до 72 пар поездов в сутки.

На данный момент специалисты проложили временные инженерные сети и коммуникации, построен вахтовый поселок и производственные площадки. Стартовало строительство восточных порталов тоннелей.