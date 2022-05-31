Япония не намерена выходить из проекта «Сахалин-2», даже если от нее потребуют пойти на такой шаг. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, передает телеканал «Известия». Он подчеркнул, что право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и компаниям. Напомним, «Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Его оператором выступает компания «Сахалин энерджи». Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому», японские энергетические компании в совокупности владеют более чем 20%.

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