Жилые дома для переселенцев начнут строить в Биробиджане в этом году

В Биробиджане до конца 2022 года начнется строительство многоквартирных домов для тех, кто попал в программу переселения из ветхого жилья и для сирот. Под застройку отдали территории по улицам Охотской и Шалаева.

Будущие строительные площадки объехали мэр Максим Семенов и представители застройщика. По словам градоначальника, которые приводит ИА EAOMedia, под застройку может пойти территория в микрорайоне «Сопка». Есть проблемы с техприсоединением, эти вопросы необходимо решать оперативно, что и делается сейчас с представителями региональных властей.

В общей сложности в Биробиджане планируется построить порядка 38 тыс. кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что в ЕАО будет создана сеть вертолетных площадок для санитарной авиации. Планируется построить гаражные комплексы для автомобилей скорой помощи, запустить программу повышения уровня материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения.