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Минобороны РФ показало кадры работы артиллерии ВДВ в ходе спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России 31 мая показало кадры работы боевых расчетов артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Артиллерийская батарея 122 мм гаубиц Д-30 заняла позицию и нанесла удар по огневой позиции минометов Вооруженных сил Украины. Военные ВДВ уничтожили огневые позиции минометчиков, а также военную технику и оборонительные сооружения противника.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры боевых вылетов истребителей Су-35С и Су-30СМ. На кадрах представлены моменты вылета истребителей на задания с аэродромов временного базирования. Из кабины пилота можно увидеть, как происходит настройка на военные объекты противника перед их уничтожением.

Для ликвидации украинской военной техники, радиолокационных станций, комплексов ПВО применяются ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Пример уничтожения одного из объектов вражеских вооружений представлен на видео.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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