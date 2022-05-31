Появились детали инцидента с найденным под Тюменью трупом младенца

В Тюменской области на берегу реки Тура в поселке Мальково были найдены останки трупа новорожденного малыша. Детали стали известны «Известиям» во вторник, 31 мая.

Расчлененного младенца 29 мая обнаружил местный лесник в траве у реки вблизи Береговой улицы.

В отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка. Сейчас правоохранители разыскивают мать ребенка.

По предварительным данным, малышу было примерно две недели.

20 марта тело младенца обнаружили в центре Москвы — около одного из жилых домов на улице Красная Пресня возле мусорных контейнеров. Мальчику на вид было примерно 1,5 месяца.