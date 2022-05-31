Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти

Лидеры стран Евросоюза договорились о запрете на две трети поставляемой российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. При этом он отметил, что эмбарго не будет распространяться на поставки по трубопроводу. К концу года Евросоюз намерен отказаться от 90% импорта российской нефти, передает телеканал «Известия».

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