Страны ЕС и G7 выразили готовность выделить Украине €9 млрд

Страны Евросоюза и «большой семерки» намерены выделить Киеву €9 млрд финансовой помощи. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. Он отметил, что было принято решение оказать Украине содействие с покрытием ее текущих потребностей в ликвидности, передает телеканал «Известия».

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