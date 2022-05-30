Энергетик рассказал о рисках в случае сокращения нефтедобычи в России

Пока цены на российскую нефть, даже с учетом дисконта в 30%, позволяют отечественным компаниям получать хорошую прибыль и занимать определенную часть рынка сокращать добычу не стоит, поскольку в долгосрочной перспективе это может привести к потере рынков, ценовой конкуренции и, как следствие, потерям бюджета государства. Такое мнение выразил в разговоре с «Известиями» независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш в понедельник, 30 мая.

Ранее в этот же день вице-президент «Лукойла» Леонид Федун предложил в статье для РБК снизить добычу нефти на 20–30% — с 10 млн баррелей в сутки до 7–8 млн баррелей. Топ-менеджер считает важным сохранение ОПЕК+, а все последующие шаги по оптимизации нефтяных поставок — координировать с партнерами по соглашению. Он добавил, что на фоне новостей об эмбарго покупатели начнут «институционализировать» скидки, на нефть используя инструменты тарифного регулирования. В этих условиях РФ не стоит производить и экспортировать топлива больше, чем «необходимо для динамичного экономического роста и повышения текущего благосостояния». Федун допустил, что потребность в сырьевых ресурсах будет возрастать в ближайшие десятилетия, поэтому их цены начнут зависеть от инфляции.

Плявиньш отметил, что идея о возможных преимуществах сокращения добычи и экспорта нефти на фоне санкций и продаж с дисконтом не нова, а логика — вполне справедлива для большинства отраслей. Ведь можно продавать меньше, но дороже, чем больше, но дешевле, добавил он. Однако нефтяная промышленность характеризуется очень длинным горизонтом планирования, подчеркнул энергоэксперт. Сокращение, а затем наращивание добычи — достаточно сложные и дорогостоящие процедуры. Кроме того, мировая нефтепереработка не стоит на месте и в случае сокращения доли российского черного золота на мировом рынке ее сможет занять кто-нибудь другой, считает он.

По его словам, текущие цены на нефть даже со скидкой являются крайне перспективными для российских нефтяных компаний.

«Если взять за основу цену в $100 за баррель, стоимость барреля нефти марки Urals будет составлять около $70 за баррель. После обвала нефтяного рынка в 2014–2015 годах стоимость барреля российской нефти лишь около полугода — с апреля по ноябрь 2018-го — стоила дороже. Поэтому отказ от значительных, хоть и меньших, чем возможно, прибылей выглядит неразумно», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что не стоит забывать о том, что сегодняшние цены на нефть взвинчены до столь высоких значений из-за в том числе субъективных факторов риска. Опасения инвесторов по частичному или полному эмбарго на российскую нефть подогревают стоимость барреля, отметил эксперт. Когда ситуация нормализуется, а компании на фоне ожидания сверхприбылей нарастят инвестиции в добычу, сокращение добычи РФ сможет сыграть с отечественными компаниями злую шутку, заключил он.

5 мая страны ОПЕК+ запланировали нарастить добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки. До сих пор в среднем альянс добавлял к лимитам добычи по 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно. С мая 2022 года лимит на рост добычи увеличился уже на 432 тыс. баррелей в сутки, достигнув значения 1 млн 728 тыс. баррелей в сутки. К сентябрю члены ОПЕК+ собираются полностью выйти из режима ограничения добычи.

Согласно данням Минфина, средняя цена Urals в апреле выросла до $70,52 за баррель. В январе–апреле нефть этого сорта стоила $84,68 за бочку, а за аналогичный период 2021 года — $60,47 за бочку.

Еще в феврале Bloomberg со ссылкой на участников рынка писал, что причиной роста цены на Urals стало то, что нефтетрейдеры и покупатели российской нефти готовились к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций против России.